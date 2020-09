Stadi, Conte: "L'assembramento è inevitabile, inopportuna l'apertura"

Nell'intervista al presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la festa del Fatto Quotidiano, una domanda ha riguardato la possibilità di riapertura degli stadi. La risposta: "Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita. L’apertura la trovo inopportuna". Rimane ancora lontana per i tifosi la possibilità di tornare al fianco dei propri beniamini.

