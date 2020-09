Calciomercato Lazio, Kumbulla torna di moda: tutti i dettagli

La Lazio torna su Marash Kumbulla. I primi contatti tra Lotito e Setti si sono registrati due giorni fa, il patron del Verona ha alzato la cornetta e ha richiamato il collega biancoceleste per cercare di riaprire una trattativa che sembrava essersi definitivamente arenata. Il ds Tare che da giorni smentiva la possibilità che la pista Kumbulla potesse tornare a essere battuta, stava sondando il terreno per altri difensori, ma ora Kumbulla balza di nuovo in pole per prendere il posto di Bastos (ormai in procinto di trasferirsi in Turchia) in rosa. L’ultima offerta della Lazio, vecchia ormai di un mese, era di 18 milioni di euro, più i cartellini di Andre Anderson e Lombardi. Una proposta che il Verona aveva rigettato, convinta di poter strappare una proposta migliore dall’Inter che s’era detta pronta a offrire 20 milioni più il prestito di Salcedo e il cartellino di Vergani.

BASE NUOVA - Marotta, però, nei giorni scorsi ha fatto marcia indietro. O meglio. L’Inter ha preso tempo, non farà investimenti se non ci saranno cessioni e per ora in difesa non si muove nulla. Il giocatore non vuole rimanere a Verona, ha fatto la bocca al trasferimento in una big e Setti vuole monetizzare, siglare una plusvalenza e non vuole tenere in rosa un giocatore scontento. La Lazio s’è inserita in questo spazio, la trattativa è ricominciata su basi nuove. Lotito s’è detto disponibile a pagare 15 milioni più bonus e inserire nell’operazione il cartellino di Andre Anderson o di uno tra Kiyine e Maistro. Lombardi, per ora, dovrebbe invece rientrare alla base e mettersi a disposizioni di Inzaghi. A meno che la trattativa non imponga nuovi scenari. Kumbulla e la Lazio tornano a guardarsi negli occhi, sembrava impossibile fino a 48 ore fa.

Pubblicato il 5/9/2020 alle 00.15