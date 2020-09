Calciomercato Lazio, Bastos saluta e va al Basaksehir: i dettagli

La Lazio in queste ore è molto attiva sul mercato. In entrata sono vicinissimi gli acquisti di Fares e Muriqi, inoltre i biancocelesti hanno riaperto la trattativa per Kumbulla con il Verona. In uscita invece è stata chiusa la prima operazione, con Bastos che saluta e va all'Istanbul Basaksehir. Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato - l'Originale ha parlato dell'operazione: "Per quanto riguarda la Lazio esce Bastos, che va al Basaksehir. Operazione conclusa questa sera in prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni". Bastos con la Lazio ha un contratto fino al giugno 2021, quindi la formula del prestito con obbligo di riscatto è possibile se la condizione a cui viene subordinato l'obbligo si realizza prima della scadenza.

