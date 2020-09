Calciomercato Lazio, Tare chiude a Lerma: "Non ci interessa"

La Lazio non cerca un vice Leiva. Questo quanto filtra da Formello. La società è convinta che il brasiliano sarà presto pronto per mettersi a disposizione di Inzaghi e che in quel ruolo possano tranquillamente giocare Cataldi, Parolo e anche Escalante che in quella posizione ha dato buone risposte nelle prove ad Auronzo. Smentito l'interesse per Jefferson Lerma. Il colombiano del Bornemouth non rientra nei piani della Lazio, come conferma Igli Tare a Sportitalia: "Non siamo sul giocatore, non è un nostro obiettivo", ha dichiarato il direttore sportivo chiudendo di fatto la questione.

