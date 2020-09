Lazio, Lulic: "Tante notizie infondate su di me. Voglio tornare in campo!"

Dopo mesi di silenzio, torna a parlare Senad Lulic. Il capitano della Lazio, attraverso un post su Instagram, fa finalmente chiarezza sul suo futuro: "Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L'unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema.

Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile".

In molti avevano ipotizzato un suo addio prematuro, visto l'infortunio che si porta appresso ormai da mesi. Ma il centrocampista bosniaco non ne vuole sapere di lasciare in questo modo la sua Lazio e il suo popolo. E allora a fare un po' di chiarezza ci pensa, finalmente, lui stesso attraverso i propri canali social: Senad vuole tornare a indossare la maglia biancoceleste, vuole continuare il suo percorso costellato di record e, a tempo debito, vorrà salutare come si deve un popolo che lo ha amato, accompagnato nella sua crescita professionale e idolatrato alla follia.

Lazio, Kumbulla torna di moda: i dettagli

Calciomercato Lazio, Bastos saluta e va al Basaksehir

TORNA ALLA HOMEPAGE