Calciomercato Lazio, finalmente Muriqi: le cifre dell'accordo

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Dopo oltre un mese di trattative, voci, inserimenti, rotture e riavvicinamenti, il club biancoceleste e il Fenerbahce hanno trovato finalmente un accordo per il trasferimento dell'attaccante all'ombra del Colosseo. Il centravanti kosovaro arriva a titolo definitivo e le aquile verseranno ai canarini gialli circa diciannove milioni di euro. Il giocatore è atteso a Roma già lunedì per svolgere i test del caso e mettersi a disposizione di Inzaghi. Un affare partito in sordina e andato avanti tra mille difficoltà con rilanci continui da parte del club turco, deciso a monetizzare al massimo dalla cessione del suo bomber. Alla fine dopo giorni di colloqui e trattative la fumata bianca è arrivata per 17,5 milioni di euro di quota fissa a cui aggiungere un milione e mezzo di bonus e il 5% sulla eventuale futura rivendita del ragazzo di Prizren. Decisiva la volontà di Muriqi conquistato dal progetto biancoceleste e desideroso di sbarcare in Serie A. L'incontro di oggi ha sbloccato definitivamente l'affare e permesso di arrivare alla fumata bianca decisiva. La Lazio e Inzaghi sono pronti ad abbracciare il loro nuovo ariete.

CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVA TRATTATIVA PER KUMBULLA

