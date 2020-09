FORMELLO - Lazio, si riprende: Leiva in gruppo, Cataldi migliora

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi. Alle 18 Simone Inzaghi guida il gruppo orfano dei nazionali. È rientrato il baby Armini, si attende il ritorno degli altri sei calciatori: Acerbi, Immobile, Marusic, Milinkovic, Strakosha e Badelj. Si rivedranno tutti alla base entro mercoledì. Il programma della preparazione prevede una seduta al giorno (tranne mercoledì, caratterizzato dalla doppio) fino all’amichevole di sabato con il Frosinone (ore 18) di Nesta, da disputare in trasferta allo Stirpe. La notizia positiva riguarda Leiva: il brasiliano ha svolto l’intera sgambata coi compagni dopo la gestione avvenuta durante il ritiro di Auronzo. Aggregato per il riscaldamento, il possesso palla, le ripetute sui 100 metri e anche la partitella a campo ridotto. Non è ancora in perfette condizioni, ma sta recuperando dal problema al ginocchio destro che l’ha condizionato nel post lockdown.

CONDIZIONI. Migliora anche Cataldi, stamattina in Paideia per un accertamento alla caviglia destra. Si era infortunato a Bergamo nella prima delle ultime dodici giornate. Sempre a parte sotto le Tre Cime di Lavaredo, oggi ha partecipato al lavoro propriocettivo con il resto della rosa prima di staccarsi per un allenamento differenziato. Ha bisogno di qualche altro giorno. Tra i giocatori a disposizione non si vede André Anderson, fermo per un affaticamento muscolare, e Adekanye (gli erano stati riscontrati anticorpi IgM alterati). Confermato invece Akpa Akpro, che si guadagnato la permanenza nella rosa biancoceleste. La ripresa è fissata per domani alle 18