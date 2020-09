Lazio, Luiz Felipe rinnova: nei prossimi giorni la firma fino al 2025

Per un difensore che crea dubbi sul suo rinnovo di contratto, Acerbi, ce n'è uno per il quale manca solo la firma. Si tratta di Luiz Felipe, alla Lazio dal 2017 e destinato a legarvisi fino al 2025. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano ha già un accordo con la società per il prolungamento del suo contratto in biancoceleste, si stanno limando gli ultimi dettagli prima della firma. Le parti hanno avuto un incontro decisivo ad Auronzo di Cadore, durante il ritiro, e l'accordo è ormai cosa fatta. Il difensore classe '97 prenderebbe parte all'operazione "blindaggio" avviata da Lotito che sta piano piano mettendo al sicuro tutti i suoi big, per non smantellare la rosa che gli sta regalando così tante soddisfazioni.

