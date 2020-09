Lazio-Acerbi, ora il confronto: stop rinnovo, rischio multa

Torna dalla Nazionale, Francesco Acerbi. É atteso a Formello per riprendere gli allenamenti con la squadra dopo lo sfogo in azzurro: “Il rinnovo? Voglio rispetto. Se questo è l’atteggiamento firmare non è più nella mia testa”. Un fulmine a ciel sereno che nell’ambiente biancoceleste non è affatto piaciuto. Va ricordato comunque che il difensore è in scadenza nel 2023, l’accordo è ancora lungo. Si cercherà di ricucire lo strappo. La società intanto potrebbe multarlo per le dichiarazioni. Di sicuro in questa settimana ci sarà un appuntamento per chiarire la vicenda. Probabile, secondo la rassegna di Radiosei, che all’incontro ci sarà anche l’agente Federico Pastorello. Il rapporto va ricostruito per forza, Acerbi è un punto fermo di Inzaghi.

