Allenatore Milan, Portanova: “Inzaghi è stato un campione, sa cosa fare"

La sua strada e quella della Lazio non si sono mai incrociate in carriera, ma Daniele Portanova ha sempre manifestato la propria fede biancoceleste. In un'intervista rilasciata a Milannews.it, l'ex difensore è intervenuto su uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni: il nuovo allenatore del Milan. Portanova ha incentrato il discorso su Giampaolo, suo vecchio mister al Siena, ma ha rilasciato anche qualche dichiarazione riguardo Simone Inzaghi: “Io penso che in questo campionato a far vedere un bel gioco siano state: l’Atalanta di Gasperini, la Sampdoria di Giampaolo e la Lazio di Inzaghi. Questi sono tre allenatori che meriterebbero il salto di qualità”. Poi, sollecitato sulla necessità del Milan di ingaggiare un allenatore più esperto di Gattuso, ha detto: “Io sono d'accordo anche nel prendere allenatori, magari giovani, ma con un'esperienza calcistica importante. Gattuso e Inzaghi sono stati dei campioni che hanno collezionato tante presenze in carriera. Hanno vinto, e quindi sanno stare dentro uno spogliatoio”.

CALCIOMERCATO LAZIO, SI PUNTA LA STELLINA DEL SALISBURGO

MIHAJLOVIC, SCRITTE RAZZISTE DEGLI ULTRAS ROMANISTI - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE