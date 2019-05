Mihajlovic, scritta razzista degli ultras della Roma: “Sporco serbo" - FOTO

Nel turbinio di allenatori accostati a l'una o l'altra squadra, una voce su tutte avrebbe del clamoroso: Sinisa Mihajlovic sarebbe il candidato tecnico preferito da Petrachi, futuro ds della Roma. Il ritorno del serbo nella Capitale, ma sulla sponda giallorossa, non sarebbe visto di buon'occhio dai tifosi romanisti per via del suo passato alla Lazio e, fin dalle prime indiscrezioni, molti degli scontenti hanno iniziato a manifestare tutto il loro disappunto sui social. Quest'oggi però, come riportano diverse testate, si è varcato un confine ben preciso. Infatti, nella mattinata a Roma ,è comparsa una scritta razzista nei confronti dell'attuale mister del Bologna: “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa” firmata dal gruppo ultras “Fedayn”, oltre a un più equilibrato "No a Sinisa" del gruppo "Magliana". La possibilità di vedere l'ex biancoceleste sulla panchina giallorossa per ora non trova conferme, ma certamente questa non sarebbe la migliore delle accoglienze.

