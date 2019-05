Calciomercato Lazio, si punta Szoboszlai: il nuovo crack del Salisburgo

Che il Red Bull Salisburgo sia una fucina di talenti, è noto da tempo. Lo sa bene anche la Lazio che lo scorso anno, dopo essersi scontrata contro gli austriaci nei quarti di finale di Europa League, ha prelevato dai biancorossi Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro ha vissuto una prima stagione a Roma molto sfortunata, gli infortuni ne hanno limitato la possibilità di emergere e l'anno prossimo dovrà essere quello del riscatto. Nel frattempo, a Salisburgo hanno fatto crescere ed esordire quello che si è rivelato essere il sostituto del loro ex numero 14: Dominik Szoboszlai, centrocampista centrale classe 2000 che è stato integrato con la prima squadra a partire da metà stagione. Il ragazzo ungherese ha stregato i tifosi biancorossi e da marzo in poi ha giocato spesso da titolare, siglando in totale 5 gol e 6 assist in 20 presenze. Dei numeri da predestinato. Tanto che Szoboszlai ha attirato l'interesse prima di Inter e Juventus, e poi della Lazio. Come riporta Radiosei, nonostante la giovane età il ds Tare potrebbe puntare anche su di lui per rinforzare il pacchetto dei centrocampisti la prossima stagione.

