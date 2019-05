Calciomercato Lazio, nuova pretendente per Lazovic: su di lui c'è l'Udinese

CALCIOMERCATO LAZIO, UDINESE SU LAZOVIC - L'abbiamo riportato qualche giorno fa, Darko Lazovic non rinnoverà con il Genoa. L'esterno destro, nonostante la pessima classifica dei rossoblu, ha disputato la sua miglior stagione in Italia, attirando così le attenzioni di mezza Serie A. Oltre alla Lazio, che potrebbe pensare al serbo per rinforzare la fascia destra in caso di addio di Marusic, anche l'Udinese sarebbe forte su di lui, lo riporta Tuttomercatoweb.com. Il club bianconero ha voglia di riscatto dopo due stagioni in chiaroscuro, e la conferma di Tudor nella giornata di ieri ha dato avvio alle prime pianificazioni per il futuro. Lazovic potrebbe essere un colpo a zero dal rendimento affidabile, se i biancocelesti vorranno affondare il colpo dovranno anticipare anche i friulani.

