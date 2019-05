Calciomercato Lazio, Lazovic si allontana dal Genoa: andrà a scadenza

CALCIOMERCATO LAZIO, LAZOVIC NON RINNOVA - Il rinnovo sembrava cosa fatta, ma Darko Lazovic in questo momento appare sempre più lontano dalla Genova rossoblu. L'esterno destro ha disputato la sua miglior stagione in Serie A (3 gol e 4 assist) e già a gennaio era finito nel mirino della Lazio, che poi ha preferito puntare su Romulo. Il suo contratto è in scadenza a giugno e il probabile prolungamento, di cui si vociferava nei mesi scorsi, aveva fatto scemare l'interesse nei suoi confronti. Ora, come riporta calciomercato.com, potrebbe cambiare tutto. Scegliendo di liberarsi a parametro zero, il serbo - che a settembre compirà 29 anni - si è aperto un discreto ventaglio di possibilità per proseguire la carriera in Italia: la Lazio, che ha bisogno di garanzie sull'out di destra, potrebbe tornare a pensarci, e nel frattempo anche Atalanta e Torino starebbero seguendo interessate le sue prossime mosse. Quello che pare ormai certo è il suo addio al Genoa, dopo 4 stagioni l'esterno sente il bisogno di cambiare.

