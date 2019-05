Calciomercato Lazio, Tare stringe per Wesley ma si inserisce il Newcastle

Una telenovela lunga ormai un anno, destinata però stavolta a chiudersi nel più breve tempo possibile. La Lazio è tornata forte su Wesley da qualche giorno. Non ha smesso di seguirlo per tutto il campionato, ha ancora l'apprezzamento del calciatore. Il valore del suo cartellino è levitato dopo l'ultima ottima stagione. La scorsa annata si poteva prendere con 13/14 milioni, adesso il Bruges ne chiede almeno 20. Tare forte della volontà di Wesley di arrivare a Roma, spera di poter abbassare le pretese del club belga: 16 milioni più bonus relativi al raggiungimento di alcuni obiettivi l'offerta che la Lazio è pronta a formulare, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il calciatore vuol conoscere presto il suo futuro, quindi Tare dovrà stringere se vuole chiudere la trattativa. Soprattutto ora che anche il Newscastle e alcuni club di Bundesliga si sarebbero prepotentemente fatti sotto per lui. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi.

