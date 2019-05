Calciomercato Lazio, Durmisi e Wallace verso il ritorno in patria

Avventura già finita. La storia fra la Lazio e Riza Durmisi non è mai decollata. L'esterno danese, acquistato quest'estate dal Betis Siviglia per 7,5 milioni di euro, non ha reso come si sperava. Un investimento sbagliato, col giocatore che non ha mai convinto Inzaghi, costretto a far fare gli straordinari a Lulic per mancanza di alternative all'altezza. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore avrebbe già salutato tutti i suoi compagni. Cambierà aria, molto probabilmente tornerà in Danimarca. Non si sa ancora in quale club, ma il suo desiderio è di ritrovare serenità in patria. La formula sarà quella del prestito, la Lazio vuole rialzare la sua valutazione per rivenderlo in futuro ad una cifra più conveniente.



WALLACE - Pronto a salutare anche Wallace. Il centrale brasiliano ha scritto la parola fine al suo rapporto con la Lazio, dopo la prestazione in campionato contro l'Atalanta. I fischi dell'Olimpico non sono passati inosservati, anche Inzaghi ha smesso di credere in lui. Partirà quest'estate, anche per lui si prospetta un ritorno in patria. In Brasile sarebbe pronto a farsi avanti il Flamengo. Sulla sua futura cessione una percentuale spetterà anche a Jorge Mendes, il suo procuratore. Con lui si dovrà parlare anche del futuro di Jordao e Neto. I loro riscatti diventano obbligatori quest'estate. La Lazio dovrà decidere se mandarli in prestito a giocare con continuità o se tenerli ancora alla base.



