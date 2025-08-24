Lazio, il conto alla rovescia è finito: il video della società sulle note degli Oasis - VD
Il conto alla rovescia è finito. Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo per la prima gara ufficiale di questa nuova Serie A nella sfida in programma contro il Como.
Alla guida della squadra biancoceleste ci sarà, di nuovo, Maurizio Sarri e la società, sui social, ha pubblicato un video per caricare l’ambiente. La colonna sonora è degli Oasis e tra le immagini che scorrono si riparte proprio dal primo addio di Sarri passando per il sarrismo, le esultanze, le bellissime scenografie della Nord.
Pubblicato il 23/08 alle 19.30