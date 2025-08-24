Bologna, Immobile che sfiga! Ennesimo infortunio per l'ex Lazio

Inizio drammatico della sua avventura al Bologna. Ciro Immobile dopo neanche mezz'ora della partita contro la Roma è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, accusato in seguito a uno scatto a inseguire il pallone. Nelle prossime ore l'attaccante si sottoporrà a dei test medici che serviranno anche per definire i tempi di recupero. Proseguono le sfortune per l'ex bomber e capitano della Lazio

