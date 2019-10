Ambrogi: “Lazio - Atalanta mi agita. Non ho capito alcune scelte di Inzaghi..."

Stefano Ambrogi è un attore che i romani conoscono per i suoi ruoli in film e serie tv. È un grande tifoso della Lazio, e ai microfoni di Radiosei ha parlato dei biancocelesti e della prossima sfida: "Lazio-Atalanta di sabato un po' mi agita, anche se devo confessare che me la sento calda. Meglio non dirlo forte, ma sono fiducioso, ho ancora nella testa la finale di Coppa Italia. Lì abbiamo fatto molto bene. Riparto da lì, anche se devo dire che alcune cose ed alcune scelte fatte non le ho capite. La gestione di alcuni giocatori, il fatto che non si riesce a sfruttare Lazzari, tanto da riproporre tra i titolari Marusic. A me Lazzari piace molto, anche se devo dire che mi piace molto di più Di Lorenzo che poi è passato al Napoli. A Lazzari bisogna dargli occasioni importanti e trovare il modo per sfruttare meglio le sue caratteristiche. Marusic, a differenza di Lazzari, non salta l'uomo. Alla fine si passa sempre da Lulic. La Lazio deve fare la corsa sull'Atalanta e credo che la lotta al terzo e quarto posto possa coinvolgere anche il Napoli".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il giorno 15/10/2019 alle ore 23:45