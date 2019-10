FORMELLO - Lazio, si rivede Correa. Vavro il primo nazionale a rientrare

FORMELLO - Il Tucu c’è, anche se non completa l’allenamento e si limita al riscaldamento iniziale e alle esercitazioni di possesso palla. La notizia positiva comunque è arrivata: Correa in gruppo per la prima seduta settimanale dopo il colpo al polpaccio rimediato giovedì pomeriggio. Era rimasto a riposo venerdì e anche sabato mattina saltando l’amichevole con la Primavera. Stamattina partecipa a metà sgambata, poi il rientro negli spogliatoi all'inizio della fase più “pesante”, caratterizzata dal lavoro atletico (allunghi di 50 metri) e dalla partitella.

PREPARAZIONE. Le sue condizioni verranno attentamente nei prossimi giorni. Se dimostrerà di aver recuperato in pieno, affiancherà Immobile nel tandem offensivo anti-Atalanta. La preparazione per la sfida di sabato entrerà nel vivo con il rientro dei calciatori convocati in nazionale. Vavro è il primo tornato alla base: ha concluso gli impegni con la Slovacchia e stamattina si è riaggregato ai compagni. Domani si riaffacceranno nel centro sportivo anche tutti gli altri. Fronte infermeria: Proto, alle prese con un problema a un polso, si è rivisto sul campo ma ha evitato le sfide finali a campo ridotto (Guerrieri e il baby Furlanetto i due portieri).

LAZIO, OGGI LA SENTENZA DELLA UEFA

LAZIO - ATALANTA, LA VENDITA NON DECOLLA

TORNA ALLA HOMEPAGE