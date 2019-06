Anna Falchi: "Sui social preferisco espormi solo per la mia Lazio"

Nell'epoca del dominio assoluto dei social network, Anna Falchi si limita a usarli solo per dire la sua sul suo grande e storico amore: la Lazio. Da Instagram a Twitter: che sia con una foto o con un cinguettio, tutti oggi hanno la possibilità di far conoscere la loro opinione. C'è chi la impone e chi si limita a esporla. La Falchi, per esempio, preferisce condividere solo opinioni sulla Lazio, in nome di quell'amore profondo che la lega al club. Ai microfoni di Radio Cusano Campus ha dichiarato: "Sui social prendo posizioni solamente per la Lazio, li uso come una vetrina delle mie passioni. Forse anche per questo tra i miei followers non ho haters, ma solo persone alle quali piaccio davvero".

