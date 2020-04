App Immuni, Di Maio: "E' facoltativa e non prevede penali. Ma la polemica sulla privacy..."

Ecco l'app Immuni, l'applicazione che si dovrà scaricare per tracciare gli spostamenti delle persone risultate positive al contagio da Coronavirus. Sul discorso della privacy ha fatto chiarezza il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di Sky TG 24: "Anzitutto, è un’app fatta dal governo, non è nelle mani di un’azienda privata. Non è obbligatoria, non prevede restrizioni per chi non la usa: serve a permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per avere un contatto con un positivo. Non è obbligatoria e non ci saranno penalità per chi non la usa. Mi permetta di dire però che in questo Paese ci facciamo geolocalizzare per ricevere una pizza o per qualsiasi altro motivo. Facciamo un’app facoltativa e che non prevede penali per chi non la usa, e scoppia una polemica sulla privacy, proprio sui social a cui hai dato l’autorizzazione a usare tutti i tuoi dati personali. È una cosa un po’ particolare”.