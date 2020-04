Coronavirus / App Immuni, volontaria sì ma con incentivi: limitati gli spostamenti senza download

L'App Immuni che dovrà mappare i contatti delle persone contagiate da Covid-19 e prevenire così una nuova epidemia del virus, sarà volontaria. L'obiettivo del governo di raggiungere il 60% minimo della popolazione è però incentivato da una sorta di àut àut. Chi non scaricherà infatti l'app Immuni potrebbe avere delle limitazioni negli spostamenti. Non si parla chiaramente di restare chiusi in casa, ma di non potersi allontanare poi troppo da essa.

