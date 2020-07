Atalanta, Gasperini: "Lazio e Inter grandi squadre, ma vogliamo il secondo posto"

A qualche minuto dal termine della vittoria per 6-2 contro il Brescia, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dell'Atalanta, chiamato ad esprimersi sulla Champions, ha dimostrato di voler mantenere alta la concentrazione sul campionato e, in particolare, sulla lotta per il secondo posto: "Champions? Ci prepariamo, gestirci non ci piace. Nelle prossime cinque partite di campionato affronteremo avversarie impegnative. Il modo migliore per arrivare al 12 agosto è fare buone gare in campionato, questo ti dà fiducia, l’obiettivo è giocare la Champions ancora e manca la matematica. Ci giocheremo il secondo posto anche se Inter e Lazio sono due grandi squadre, proveremo a fare il massimo”.

