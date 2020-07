Serie A, l’Atalanta strapazza il Brescia 6-2: bergamaschi momentaneamente secondi

Non c’è storia tra Atalanta e Brescia. Il derby tra le due province più colpite dal Covid se lo aggiudica la squadra di Gasperini. Eppure dopo il vantaggio siglato da Pasalic la squadra di Diego Lopez era riuscita a pareggiare subito con Torregrossa. Poi però è stato solo dominio dei bergamaschi: in rete De Roon, Malinovskyi, Zapata, oltre alla tripletta di Pasalic. Nel finale arriva anche la seconda rete del Brescia con Spalek per il punteggio totale di 6-2. L’Atalanta perciò momentaneamente sale al secondo posto a 70 punti in attesa che scendano in campo Lazio e Inter.