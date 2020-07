Atalanta, Gasperini: "Parlare di scudetto è eccessivo"

Al termine della gara del Bentegodi, finita 1-1 tra Hellas Verona e Atalanta, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport parlando anche della lotta scudetto: "Viaggiamo a ritmo scudetto nel girone di ritorno ma non sono queste le gare di cui dobbiamo avere rammarico. Non era il nostro obiettivo quello del titolo, i presupposti non ci sono andati nel girone di andata sul quale possiamo avere dei rammarichi. Parlare di scudetto è eccessivo".

