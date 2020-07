Serie A, il Verona ferma l'Atalanta: al Bentegodi è 1-1. Bergamaschi a + 2 sulla Lazio

Stop per l'Atalanta di Gasperini che dopo il 6-2 rifilato al Brescia ha subito un piccolo stop nel match delle 17:15 contro il Verona. Al Bentegodi infatti la compagine di Juric è riuscita a reagire nonostante lo svantaggio iniziale siglato da Zapata. I padroni di casa alla rete bergamasca hanno risposto con il gol di Pessina, di proprietà tra l'altro proprio dei neroazzurri, che ha fissato il punteggio sull'1-1. L'Atalanta sale perciò a 71 punti, al pari dell'Inter che giocherà domani contro la Roma e a +2 sulla Lazio che quindi rimane attaccata al treno per il secondo posto essendo a 69 punti co la gara con la Juventus ancora da giocare.

