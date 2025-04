Atalanta - Lazio, esordio per Provstgaard: il gesto di Isaksen per il compagno

C'è spazio anche per un nuovo esordio in casa Lazio. Nella gara del Gewiss Stadium contro l'Atalanta due cambi obbligati per mister Baroni: il primo è quello di Nuno Tavares e il secondo quello di Gigot, entrambi fuori per infortunio. Se al posto del portoghese è entrato Luca Pellegrini per sostituire il difensore il tecnico ha mandato in campo il giovanissimo Oliver Provstgaard, arrivato a gennaio nella Capitale. Il danese ha esordito quindi per la prima volta in Serie A con l'aquila sul petto. A dargli la giusta carica il connazionale Isaksen, autore del gol del vantaggio, che lo ha incoraggiato prima di entrare in campo.