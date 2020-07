Auronzo, Lacchè (Media Sport Event): “Orgogliosi di essere riusciti ad organizzare il ritiro”

Nonostante quanto accaduto a causa del covid la Lazio anche quest'anno tornerà in ritiro ad Auronzo di Cadore. A definire i dettagli organizzativi ci ha pensato Gianni Lacchè (Media Sport Event) ai microfoni di Radiosei: "A causa della pandemia non è stato facile organizzare il ritiro ad Auronzo di Cadore. In linea di massima non cambierà molto, posso dire che avremo a disposizione due hotel, durerá al massimo 14 giorni, finirà o il 4 o il 6 settembre. Ancora presto per dire se ci sarà la possibilità di allestire il villaggio per i tifosi. Il secondo albergo è adiacente all’Hotel Auronzo, verrà diviso il gruppo squadra in due parti. Siamo orgogliosi di esserci riusciti nonostante tutto, probabilmente saremo l’unico club a fare un ritiro estivo così strutturato. Le persone e le istituzioni di Auronzo ci vogliono bene, con l’aiuto di tutti siamo riusciti anche questa stagione. Sará il 13esimo anno, è probabile che pubblicheremo anche un libro di questa storia della Lazio ad Auronzo. I proventi saranno dati in beneficenza".

