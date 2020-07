Juventus-Lazio, Manfredini: "I bianconeri vorranno vendicarsi delle sconfitte subite"

Quasi tutto pronto pe ril match di questa sera tra Juventus e Lazio in programma alle 21:45. Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto il doppio ex Manfredini: "La Juve gioca in casa, anche se senza pubblico avrà comunque in vantaggio. Penso che la Juventus debba vincere e credo che vincerà, ma di fronte ha una squadra come la Lazio che in stagione ha già dimostrato di poterle fare male. I bianconeri vorranno vendicarsi delle sconfitte subite e quindi vedo favoriti i bianconeri sulla Lazio. La differenza tra le due squadre è la rosa".

INZAGHI - “La Lazio sta facendo un percorso a salire, anche Tare con cui ho giocato tanti anni ha fatto un gran lavoro. Inzaghi già da giocatore era proiettato a fare l’allenatore. Era sul pezzo da giocatore, ma aveva già la testa sul futuro. Poi ovviamente la crescita che ha avuto nessuno poteva immaginarla, lui è stato bravo e fortunato, meritandosi la sua fortuna. Il futuro in una big? Bisogna vedere gli obiettivi che ha lui, conosce bene la Lazio e la allena da diversi anni. Bisogna capire che obiettivi ha in mente e cosa vuole fare, se vuole provare nuove esperienze. Se non ha questa volontà, la Lazio resta un top club, Lotito l’ha riportata a livelli ottimi, anche se non massimi perché servirebbero troppi soldi. Bisogna capire anche la società se vuole provare dall’anno prossimo a lottare per lo Scudetto, forse quest’anno non pensavano di poter lottare per raggiungerlo”.

