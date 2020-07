Roma - Inter, La Russa: "Quando la Juve sente nemici alle spalle, scatta l'aiutino"

Alcune decisioni dell'arbitro Di Bello nel corso della sfida di ieri sera tra Roma e Inter hanno scatenato delle polemiche. In evidenza, il fallo di Kolarov su Lautaro in occasione del gol di Spinazzola, rivisto anche al Var dal direttore di gara. Il primo a parlarne è stato l'allenatore nerazzurro Antonio Conte, nell'immediato post-partita. Anche il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha detto la sua sull'episodio: "Parole di Conte? Inesatte. È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso. Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta che la Juventus sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l'aiutino. E l'arbitraggio di ieri in Roma-Inter è stata ancora una volta la conferma. D'altronde, a Napoli ne sapete qualcosa anche voi..."

