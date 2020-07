UFFICIALE - Non sarà assegnato il Pallone d'Oro 2020: il comunicato di France Football

Lionel Messi e Morgan Rapinoe rimarranno i detentori del Pallone d'Oro per un altro anno. France Football ha deciso, infatti, di non assegnare il prestigioso trofeo calcistico individuale nel 2020 a causa del Covid. Tra i motivi della scelta, l'accorciamento della stagione in alcuni paesi, tra i quali proprio la Francia, la compressione delle coppe europee e i mancati appuntamenti delle Nazionali. Secondo il noto giornale francese, sarebbe stato un mero esercizio di stile votare in queste condizioni, sulla base di statistiche ridotte. Al posto del Pallone d'Oro, sempre dopo la votazione dei giurati di tutto il mondo, ci sarà la premiazione di un 11 dell'anno, il Dream Team di France Football. La decisione è stata resa nota su Twitter: "A circostanze eccezionali, disposizioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d'Oro non sarà assegnato, a causa della mancanza di condizioni eque sufficienti".

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Juventus - Lazio, il precedente: eravamo tutti in quella preghiera di Radu

Juventus - Lazio, i convocati di Sarri: assente Chiellini, c'è Bentancur

TORNA ALLA HOMEPAGE