Como - Lazio, le formazioni ufficiali: Lazzari e Cataldi dal 1'
Ci siamo. La Lazio è pronta a scendere in campo per fare il proprio esordio stagionale contro il Como di Fabregas, nel match valido per la prima giornata della Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Van Der Brempt, Da Cunha; Perrone, Paz, Rodriguez; Douvikas. A disp.: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Cutrone, Monzon. All.: Fabregas.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.
