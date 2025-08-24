Lazio, sorpresa a Como: con la squadra c'è anche Patric
Uno in più a Como. Con la Lazio c'è anche Patric. Non figura tra i convocati, è tra gli assenti insieme a Gigot, Isaksen, Vecino e Romagnoli (squalificato). Il centrale spagnolo è infortunato: probabilmente tornerà dopo la sosta a settembre. Nonostante questo è partito comunque per stare vicino alla squadra, che oggi darà il via alla sua stagione.
