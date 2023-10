Bobo Tv, Adani e quell'aneddoto su Sarri e Ronaldo: "Te ne sbatti i c******i"

Fonte: Bobo Tv

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Lele Adani, nel corso della Bobo Tv ha rilasciato un aneddoto su quando Maurizio Sarri allenava la Juve di Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni: "Adesso vi racconto una cosa della Juve. Sarri organizza un'esercitazione dove c'è da fare la fase di non possesso. Fase difensiva. Ha detto a Cristiano Ronaldo: "Cristiano tu vai a calciare in porta". Ronaldo gli risponde "ma mister, io non devo calciare in porta". A quel punto Sarri ha replicato: "No, no, tanto tu della fase difensiva te ne sbatti i c******i, quindi vai a calciare in porta". Quindi vi dico a voi, da un lato ha ragione, tanto Ronaldo non la fa, nella stessa comunicazione però c'è una cosa opposta. Perché io ti posso dire "Cristiano falla piano, guarda solo, non scattare, indirizza lì, e ti metti, così sai come dobbiamo fare". Invece ha detto "a te non te ne frega un c***o, vai a calciare in porta". La cosa giusta l'ha resa sbagliata. Se dici così a Ronaldo... se voglio io vado a fare due pesi. Ragazzi, è Sarri".