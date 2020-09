Bologna, Mihajlovic: "Covid? Dopo la leucemia non hai più paura. E sulle critiche ricevute..."

In un'intervista rilasciata al Tg1 alla vigilia della sfida del suo Bologna contro il Milan, Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare della doppia battaglia vinta contro Covid-19 e leucemia: "Dopo la lotta alla leucemia, il Covid è stato come bere un bicchiere di acqua. Le mancate precauzioni che avrei preso in Sardegna? Tutte cazzate, che hanno ferito molto la mia famiglia".

"COME UNA GUERRA" - "Quando passi la leucemia è difficile aver paura dopo. Come quando passi una guerra. Sono sempre stato sereno. Sicuramente se lo avessi preso a marzo, quando ero immunodepresso sarebbe stato più difficile. A 51 anni ho dovuto imparare a rifarmi il letto perché nessuno poteva entrare in camera poi alla fine ho imparato".

