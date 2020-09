Udinese, Marino: "De Paul? Non mi meraviglierei se rimanesse"

Rodrigo De Paul è al centro del mercato, sono molti infatti i club di Serie A e anche di Premier che lo seguono ma non è così facile strapparlo all'Udinese che chiede all'incirca 40 milioni. Il ds dei friulani, Pierpaolo Marino ne ha parlato sulle pagine de Il Gazzettino: "È innamorato di Udine e dell’Udinese, per cui se non arriva l’occasione della vita e anche la valutazione giusta per la società, non mi meraviglierei che De Paul rimanesse. Lo vedo stimolatissimo in allenamento, traina il gruppo, è giocatore fantastico, persona intelligente, un esempio per tutti. Per quanto riguarda la valutazione, i prezzi li leggiamo sui giornali, per cui è preferibile stare tutti sereni, accada ciò che è giusto debba accadere".

