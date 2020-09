Parma, ufficiale il cambio di proprietà: società in mano a Krause

Punto di svolta per il Parma. È arrivata oggi la notizia del cambio di società, momento cardine nella storia del club. Il nuovo proprietario è l'americano Kyle Krause, Presidente e CEO di Krause Group. Queste le sue prime parole da presidente: “L’acquisizione del Parma Calcio è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo. Io e tutta la mia famiglia condividiamo un’enorme passione da generazioni per il calcio e per l’Italia, la terra dei nostri avi. Prometto il massimo impegno per questo club".