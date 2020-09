Serie A, la griglia di Varriale: “Lazio dietro a Juve, Inter, Napoli e Milan”

A un giorno di distanza dall'inizio della Serie A, Enrico Varriale, noto giornalista di Rai Sport, ha comunicato quella che secondo lui sarà la griglia di partenza della stagione. Secondo Varriale, ci sono Juventus ed Inter in pole position, subito dietro Napoli e Milan e infine Lazio, Roma e Atalanta. Come possibili sorpresa ha scelto la Fiorentina. Questo il pronostico di Varriale pubblicato da lui su Twitter, ma l'ultima parola spetterà, come sempre, al campo.

Gioco della griglia serie A,con il mercato tutto da definire:

Pole position @juventusfc. A fianco @inter. In seconda fila @sscnapoli e @acmilan.In terza @OfficialSSLazio, @OfficialASRoma e @Atalanta_BC.Sorpresa: @acffiorentina.

P.s. I pronostici non li sbaglia solo chi non li fa. — enrico varriale (@realvarriale) September 18, 2020