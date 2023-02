Brasile, Diego Gonzalez nella Top 11 U20 del Sudamerica. Marca: "Tecnico e pragmatico"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Col termine del Campionato sudamericano under 20, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su alcuni giovani talenti che si sono particolarmente messi in luce. Il Brasile ha vinto il titolo, 12 anni dopo, sconfiggendo l'Uruguay per 2-0 nella finalissima, mentre la Colombia e l'Ecuador accompagneranno la "Seleçao" e la "Celeste" ai Mondiali U20 che si disputeranno in Indonesia dal 20 maggio all'11 giugno. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha stilato la "Ideal XI", la formazione ideale composta dai calciatori utilizzati nel torneo: in questa figura Diego Gonzalez, prodotto delle giovanili del Libertad, con esperienze in Perù, Messico e Panama e arrivato alla Lazio nella sessione invernale di mercato appena conclusa.

Marca lo descrive così: "È mancino, ma è anche un grande giocatore di destra. Ha diverse qualità. La sua posizione naturale è quella di ala, ma può giocare anche da interno. Inoltre, essendo un calciatore tecnico, è estremamente pragmatico. Evita i fronzoli, tutto ciò che fa lo fa con intenzione. La sua determinazione lo ha portato, a 1,77 m, a segnare due gol di testa in questo campionato sudamericano. Come il Paraguay, anche lui è andato di bene in meglio".