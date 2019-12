Cagliari, Maran: "La sconfitta con la Lazio brucia ancora, dovevamo raddoppiare"

Quasi quattro giorni per sbollire quattro minuti. E invece brucia ancora, a Rolando Maran. Cagliari - Lazio di lunedì - oltre a tante inutili, strumentali, sterili polemiche - ha riportato i rossoblu sulla terra dopo 13 partite senza sconfitte. Intervenuto nella conferenza stampa di viglia del match contro l'Udinese, il tecnico dei sardi ha parlato così: "Per cancellare quei 7 minuti finali dobbiamo fare una prova come quella di lunedì, perché con prestazioni di quel tipo è più facile fare punti a Udine. Se nella scorsa partita avessimo sfruttato le occasioni avute, sarebbe stato più difficile per la Lazio rialzare la testa. Abbiamo avuto una gestione degli ultimi minuti in cui potevamo essere più bravi, ma serve cogliere gli spunti giusti. Dobbiamo dimostrare che quei minuti di recupero sono stati episodi isolati, riprendendo il discorso dal 90' contro la Lazio. Quando uno perde poco, come noi, la sconfitta brucia ancora di più. Per questo sappiamo che dobbiamo giocare sempre sui massimi livelli, anche domani dovrà andare così".

LAZIO, PARLA PERUZZI

SUPERCOPPA, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE