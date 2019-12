Supercoppa Italiana, Peruzzi: "Evento che allarga i nostri orizzonti. Spero in un grande match"

La Lazio è a Riyad e procede con il programma di vigilia alla Supercoppa Italiana. Poco fa, nell'ambito di un evento all'Hotel Four Season, si sono firmati autografi ai tifosi: erano presenti Luis Alberto, Milinkovic e Angelo Peruzzi. Quest'ultimo si è fermato ai microfoni di Lazio Style Chnnel per descrivere le sensazioni di questi attimi: "Quest'evento allarga nuovi orizzonti, orizzonti internazionali. Cerchiamo di proseguire su questa strada e di ampliare il nostro brand. Quando vai in questi nuovi mondi, trovi culture diverse e atteggiamenti diversi: speriamo che ci sia una grande partita per dare una soddisfazione agli arabi".

