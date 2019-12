Calciomercato Lazio, si lavora per il rinnovo di Luis Alberto: le ultime

Il matrimonio tra Luis Alberto e la Lazio è destinato a continuare. Lo spagnolo sta vivendo una stagione magica ed è una delle armi in più di mister Simone Inzaghi. Tre gol e undici assist in campionato tanto per parlare di numeri che gli hanno fatto vincere anche il premio come miglior calciatore del campionato nel mese di novembre. Il numero dieci è uno dei beniamini anche del pubblico e la società vuole ricompensare quanto di buono accade sul campo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, sono in corso le trattative per il rinnovo contrattuale dell'ex Liverpool. Le parti hanno un'intesa verbale di massima, ma al momento ancora non sono arrivate le firme. L'idea è quella di prolungare l'accordo fino al 2025 con un cospicuo aumento dell'ingaggio. Le parti sono ancora al lavoro e, dopo la Supercoppa, potrebbe essere il momento buono per la fumata bianca. L'annuncio è atteso a inizio del 2020 quando i biancocelesti avranno una serie di partite consecutive e si capirà se potranno continuare a sognare come spera il popolo biancoceleste.

