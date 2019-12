Calciomercato Lazio, Berisha tra Spal e Verona: la situazione

Il mercato di gennaio aspetta con ansia Valon Berisha, che ha virtualmente chiuso la sua esperienza alla Lazio nell’ultimo match contro il Celtic, quando un suo clamoroso errore ha messo la parola fine alla qualificazione ai sedicesimi della competizione. La dirigenza biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sta lavorando settimane per trovargli una sistemazione: l’obiettivo è quello di rilanciarlo altrove. Due sarebbero le piste prese in considerazione, entrambe italiane. Una porta alla Spal, l'altra all’Hellas Verona, ma i gialloblù non possono coprire l’intero ingaggio. Le società potrebbero trovare un doppio accordo: il prestito del centrocampista all’Hellas, un diritto di prelazione della Lazio per Kumbulla, il difensore albanese che piace a Tare e che ha, attualmente, una valutazione di 15 milioni. Ad oggi i 7,5 milioni spesi per l’ex Salisburgo sono persi. Con Juric, bravo nel lanciare e rilanciare giocatori, potrebbe trovare la fiducia che a Roma non ha guadagnato.

GLI ALTRI - A proposito degli altri giocatori della Lazio in uscita, Durmisi è stato piazzato al Nizza in prestito, Djavan Anderson e Casasola cercano sistemazione. Questi ultimi speravano in una chance di Simone Inzaghi, che non è arrivata. Attualmente fuori rosa, valuteranno le offerte che arriveranno a gennaio. Vuole rilanciarsi altrove anche Joseph Minala, utilizzato con la Primavera nella prima parte della stagione. Mentre la squadra è impegnata a preparare il match di Supercoppa, sono iniziate anche le riflessioni di mercato.

Lazio, Strakosha il muro anti-Juve: decisivo negli ultimi successi

Lazio, si vola verso la Supercoppa: la squadra è partita per Riyad - F&V

TORNA ALLA HOMEPAGE