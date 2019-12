Supercoppa Italiana / Juventus - Lazio: probabili formazioni

SUPERCOPPA ITALIANA, PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - LAZIO - Un ottovolante verso Riyad. Verso una Supercoppa Italiana che non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore: la Lazio se la gioca alla pari. Contro la Juventus di Sarri, scottata lo scorso 7 dicembre tra le mura dell'Olimpico. Vogliosa di rivincita, ma ferita. Consapevole della forza dei biancocelesti, che all'appuntamento in Arabia Saudita potrebbero anche vestirsi con la stessa dishdasha indossata in campionato. Nelle ultime tre partite mister Inzaghi ha schierato sempre il medesimo 11 titolare. Pochi dubbi dunque, tante conferme. In porta Strakosha fungerà da ultimo baluardo difensivo alle spalle del trio formato - da sinistra verso destra - da Radu, Acerbi e probabilmente dall'unico punto di domanda. Luiz Felipe o Patric? Il brasiliano non ha fatto male nelle ultime uscite ed è in vantaggio, ma Gabarròn ha recuperato e ha qualche chance. Il ballottaggio è aperto. Non ci sono perplessità a centrocampo. Lazzari-Milinkovic-Leiva-Luis Alberto e Lulic formeranno il quintetto, mentre in attacco Correa potrebbe essere insidiato da Caicedo. Ma il Panterone, eroe dei finali di partita, ha più chance di entrare a gara in corso. Inamovibile, di nome e di fatto, Ciro Immobile.

Capitolo Juventus. La Juve recupera Szczesny, in gruppo venerdì, e spera di poter fare lo stesso con Alex Sandro. Il brasiliano ci sarà ma potrebbe partire dalla panchina, in caso al suo posto ci sarà De Sciglio. In difesa dovrebbe rivedersi Cuadrado (reduce dalla squalifica per il rosso rimediato proprio contro la Lazio) assieme a Bonucci, de Ligt e De Sciglio. Pjanic sarà il regista, al suo fianco probabile lo schieramento di Bentancur e Matuidi. Ballottaggio Bernardeschi-Higuain per una maglia in attacco. Nel caso in cui dovesse partire titolare l'ex viola, allora Dybala farebbe coppia con Ronaldo.

Juventus - Lazio

Supercoppa Italiana 2019 - Finale

King Saud University Stadium di Riyad (Arabia Saudita) - domenica 22 dicembre, ore 17:45 italiane (19:45 locali)

Probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, Perin, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Danilo, Alex Sandro, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa, Portanova, Higuain. All.: Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo, Lulic, Leiva, Luis Alberto

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Costanzo e Peretti

IV UOMO: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giacomelli

RIS.: Alassio

Pubblicato il 17/12 alle 17:30