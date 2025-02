Cagliari, Nicola: "Rispettiamo la Lazio ma siamo convinti dei nostri mezzi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno Cagliari e Lazio a chiudere la 23ª giornata del campionato di Serie A nella sfida in programma lunedì 3 febbraio alle 20.45 alla Unipol Domus. In vista della sfida ecco le parole del tecnico della formazione sarda Davide Nicola in conferenza stampa: "La Lazio è una squadra molto forte. Contro di noi torneranno giocatori che in coppa non hanno giocato. Puntano molto sul gioco già dalla linea difensiva, un gioco posizionale, con mediani che si inseriscono bene. Giocano di catena, crossano tanto. Non ci discosteremo dalla nostra idea di gioco. Abbiamo lavorato su alcune novità e sarò curioso di vederle all'opera contro una grande squadra. Grande rispetto, ma grande convinzione dei nostri mezzi".

Su Baroni: "Marco è l'emblema di colui che arriva ai risultati sudando. È molto bravo e gli auguro il meglio possibile. Ha qualità importanti, e merita la possibilità datagli".

Niente da fare invece per Luvumbo: "Ha iniziato ad usare la palla, facendo esercizi di tecnica. Spero di riaverlo nelle prossime settimane, magari entro due".