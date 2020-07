Cagliari, tre calciatori a rischio squalifica per la Lazio: c’è anche Simeone

Il Cagliari, 11° in classifica e praticamente certo della permanenza in Serie A, affronterà, sabato ore 19:30, il Sassuolo, rivelazione del campionato dalla ripresa. Nella sfida della Sardegna Arena, i rossoblu hanno tre calciatori in diffida che, in caso di cartellino giallo, salterebbero la partita di giovedì prossimo contro la Lazio. Si tratta di Nandez, Simeone e Lykoggiannis. Non ci saranno sicuramente nel match dell’Olimpico gli infortunati Nainggolan, Pavoletti e Luca Pellegrini.

