Calciomercato Lazio, sul taccuino anche Lasagna e De Paul: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La ripresa del campionato dopo l'emergenza coronavirus ha fatto capire una cosa: la rosa della Lazio va allungata. In vista di una stagione lunga e ricca di appuntamenti, Simone Inzaghi avrà bisogno di una panchina molto più lunga per poter favorire le rotazioni e avere una maggiore possibilità di scelta. Il restyling riguarderà tutti i reparti, ma in particolare dal centrocampo in sù si dovrà intervenire pesantemente. Tra i tanti nomi attenzionati ci sono anche due calciatori appena affrontati come avversari dalle aquile: Kevin Lasagna e Rodrigo De Paul. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, il primo piace tanto a Inzaghi che lo segue fin dai tempi del Carpi. L'attaccante era anche già stato accostato ai biancocelesti che, dopo un sondaggio iniziale, non hanno affondato il colpo. Il mister lo ritiene adatto al suo gioco e le sue caratteristiche ben si adattano a quelle di Ciro Immobile. Attenzione quindi alla sua candidatura non appena sarà finito il campionato e il mercato tornerà protagonista. Per quello che riguarda l'argentino, invece, l'Udinese continua a smentire una sua eventuale cessione, ma potrebbe essere arrivata l'ora di salutare la Dacia Arena. La Lazio lo segue a distanza pronta a provare l'affondo qualora dovessero verificarsi particolari incastri di mercato. Anche il suo profilo va tenuto d'occhio visto che piace sia al mister piacentino che al diesse Tare.