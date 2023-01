Calciomercato, clamorosa decisione della Roma su Zaniolo: le ultime

Il calciatore, in scadenza di contratto nel 2024, è cedibile già a gennaio. Molti club esteri interessati, la richiesta iniziale è di...

CALCIOMERCATO - Nicolò Zaniolo non è più incedibile. Il calciatore della Roma è in scadenza di contratto nel 2024 e le trattative per il rinnovo sono ferme. Così il club ha deciso di ascoltare eventuali club interessati. La richiesta dei giallorossi è di 40 milioni di cui il 15% finirà nelle casse dell'Inter che, al momento della cessione, aveva ottenuto una percentuale sulla futura rivendita. Sul calciatore ci sarebbero Tottenham, Borussia Dortmund, West Ham e Nottingham Forrest. Attenzione anche al Milan che monitora la situazione.