Calciomercato, l'Atalanta chiude per il dopo Gomez: i dettagli

L'Atalanta chiude un colpo in entrata per il dopo Gomez. I bergamaschi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbero chiuso la trattativa con lo Shaktar Donetsk, per l'acquisto di Viktor Kovalenko. Il suo arrivo era previsto per l'estate, ma l'addio di Gomez e di Traorè ha accelerato l'operazione. L'accordo tra le parti sembra essere ai dettagli finali, e dopo l'ok di Gasperini, il trequartista sarebbe pronto già a sbarcare a Bergamo e a sostenere le visite mediche nella giornata di domani. Per il nazionale ucraino pronto un contratto di 4 anni e mezzo con gli orobici.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Musacchio: "Grande opportunità, ho voglia e fame. Detto sì in 2 minuti"

Atalanta - Lazio, Reina suona la carica: "Consapevoli di cosa ci giochiamo" - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE